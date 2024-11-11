Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Türkiye'de Galatasaray formasını iki dönem giyen Bafetimbi Gomis'ten futbola veda kararı geldi.

Son olarak Japon ekibi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Gomis, kariyeri boyunca; Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi. Söz konusu takımlarda 637 maçta sahaya çıkan Gomis, 329 gol attı ve 70 asist yaptı.

Fransa Milli Takım formasını da 12 maçta giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinde toplamda 13 kupa kazandı.