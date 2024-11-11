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Spor

Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Türkiye'de iki dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı
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Türkiye'de Galatasaray formasını iki dönem giyen Bafetimbi Gomis'ten futbola veda kararı geldi.

Son olarak Japon ekibi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Gomis, kariyeri boyunca; Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi. Söz konusu takımlarda 637 maçta sahaya çıkan Gomis, 329 gol attı ve 70 asist yaptı.

Fransa Milli Takım formasını da 12 maçta giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinde toplamda 13 kupa kazandı.

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