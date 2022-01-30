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Spor

Bafetimbi Gomis Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray, bonservisi elinde olan eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile prensipte anlaştı.

Sporx30 Ocak 2022 Pazar 17:00 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 17:00
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Galatasaray'ın yeniden renklerine bağlamak istediği Bafetimbi Gomis konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılıların 1.5 yıl için transferini hedeflediği Bafetimbi Gomis ile prensip anlaşmasına varıldı. Gomis'in menajeriyle görüşme gerçekleştiren ve teklifini sunan Galatasaray, Fransız golcüden olumlu geri dönüş aldı.

1.5 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Yabancı kontenjanını önce Luyindama ile boşaltan sarı kırmızılılarda operasyon devam edecek. Bu doğrultuda transferi beklenen ilk isim de Gomis oldu. Sarı kırmızılıların yarım sezonluk el sıkıştığı Gomis ile 1 senelik de opsiyonlu anlaşma yapıldı

Görüşmeler sırasında Sarı-Kırmızılı yönetimin önerdiği ücretle, menajer Mendy'nin talebi arasında ciddi bir fark olmasına rağmen, Gomis'in yuvaya dönme isteğinin ağır bastığı ve mutabakatın bu şekilde sağlandığı bildirildi. Gomis'in bonuslar hariç, 1.5 yıllık 2 milyon euro kazanması bekleniyor.

Daha önce Gomis ile görüştüklerini dile getiren Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Afrika Kupası, sakatlıklar, cezalılar... Bu seneki sonuca tecrübe olarak katkı verecek oyuncular var. Önümüzdeki günlerde bir ya da iki ismi katacağız kadromuza. Gomis görüştüğümüz isimlerden bir tanesi." ifadelerini kullanmıştı.

Gomis kısa bir süre önce, "Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok iyi hissettim. Kariyerimi burada bitirmeyi hayal etmiştim. Galatasaray taraftarları beni çok sevdi" açıklamasını yapmıştı.

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