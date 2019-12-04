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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor!

Al-Hilal’den ayrılmaya hazırlanan Bafetimbi Gomis, ocak ayında yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Aslan'ın ikinci yarıdaki hücum attı Falcao-Gomis olacak.

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GALATASARAY-Gomis aşkı yeniden başlıyor... Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal’e satılan Fransız oyuncu, Arabistan kariyerine devre arasında nokta koyacak ve yeniden Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak. İzin günlerinde sık sık Türkiye’ye gelen ve sosyal medyadan da Galatasaraylı taraftarlarla bağını koparmayan golcü oyuncunun ocak ayını iple çektiği ve parçalı formayı sırtına geçirmek için sabırsızlandığı belirtildi.
 
ANDONE GÖNDERİLİYOR
 
BAFE, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir taraftarın Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşmasının ardından bu gönderiyi retweet yaparak altına “Babamla hikayemi tamamlamak için bir gün geri döneceğim” notunu düşmüştü. Menajeri aracılığıyla Terim’e haber gönderen Gomis’e olumlu yanıt geldi. Fransız yıldız bonservisini alıp da gelecek. Andone’la yollarını ayıracak olan Cim Bom’un sezonun ikinci yarısındaki hücum attı Radamel Falcao-Bafetimbi Gomis ikilisi olacak.
 
Güneş
 
 

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