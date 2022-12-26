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Spor

Bafetimbi Gomis gol sayısını 8'e yükseltti

Süper Lig'in 15. haftasında evinde İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın gollerini atan Bafetimbi Gomis, bu sezon 8. kez ağları havalandırdı.

IHA26 Aralık 2022 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis gol sayısını 8'e yükseltti
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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, İstanbulspor maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların gollerini Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Mücadelenin 15. dakikasında sağ taraftan Dires Mertens'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Gomis kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 38. dakikada sahneye bir kez daha çıkan deneyimli futbolcu, sol taraftan yine Mertens'in kullandığı kornerde arka direkte Fredrik Midtsjö'nün içeriye çevirdiği topu kafa ile boş ağlara gönderdi.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 8'e çıkardı. Fransız futbolcu bu gollerin 6'sını Spor Toto Süper Lig'de, 2'sini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Bafetimbi Gomis, 75. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı.

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