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Spor

Bafetimbi Gomis: Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

2 Nisan 2022 Cumartesi 23:21 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 23:21
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Galatasaray'ı öne geçiren golün sahibi olan Bafetimbi Gomis, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Gomis, "Galibiyeti hak ettik. Zor bir hafta oldu, milli takımlardan dönüşler oldu. Birlikte az çalıştık. Geçen hafta da kaybetmiştik. Derbi öncesinde önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili görüşü sorulan Fransız yıldız, "Fenerbahçe derbisi önemli ve büyük bir maç. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Derbi bayram havasında geçiyor. Bu derbi için şanslıyız. Hem Türkiye'de, hem de dünyada izlenen bir maç. Oraya gidip, elimizden geleni yapacağız." cevabını verdi.

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