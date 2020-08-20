İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3211
  • EURO
    8,6855
  • ALTIN
    459.384
  • BIST100
    1126.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bafetimbi Gomis maçta fenalık geçirdi, yere yığıldı
Spor

Bafetimbi Gomis maçta fenalık geçirdi, yere yığıldı

Al Ahli-Al Hilal maçında forma giyen Bafetimbi Gomis karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı ve yere yığıldı. Sağlık heyeti müdahale etti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:12 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 22:27
ABONE OL

Bafetimbi Gomis, Al Ahli-Al Hilal maçının 12. dakikasında fenalaştı. Bir anda yere yığılan Fransız yıldız, sağlık heyetinin müdahale etmesinin ardından oyuna devam etti.

GOMİS'E VAZOVAGAL SENKOP TEŞHİSİ KONMUŞTU

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı. 2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında bir antrenmanda ani bir baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Fransa'da Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçiren Gomis, Premier League'de Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında da sorunu yaşamış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı. Gomis Galatasaray'da oynarken de bayılmıştı. 

Bafetimbi Gomis zaman zaman, aşırı sıcak hava, aşırı nem ve yoğun stres altında bulunduğu durumlarda şuur kaybı yaşayabiliyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlıkta bu hastalığı tetikleyebiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.