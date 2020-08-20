Bafetimbi Gomis maçta fenalık geçirdi, yere yığıldı

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:12 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 22:27

Bafetimbi Gomis, Al Ahli-Al Hilal maçının 12. dakikasında fenalaştı. Bir anda yere yığılan Fransız yıldız, sağlık heyetinin müdahale etmesinin ardından oyuna devam etti.

GOMİS'E VAZOVAGAL SENKOP TEŞHİSİ KONMUŞTU



Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı. 2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında bir antrenmanda ani bir baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Fransa'da Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçiren Gomis, Premier League'de Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında da sorunu yaşamış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı. Gomis Galatasaray'da oynarken de bayılmıştı.

Bafetimbi Gomis zaman zaman, aşırı sıcak hava, aşırı nem ve yoğun stres altında bulunduğu durumlarda şuur kaybı yaşayabiliyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlıkta bu hastalığı tetikleyebiliyor.