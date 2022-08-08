İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2022 Pazartesi / 11 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,988
  • EURO
    18,2978
  • ALTIN
    1023.22
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bafetimbi Gomis: Oyuna girip de gol atmak büyük bir gurur kaynağı oldu
Spor

Bafetimbi Gomis: Oyuna girip de gol atmak büyük bir gurur kaynağı oldu

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Ağustos 2022 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'a Antalyaspor deplasmanında topa ilk dokunuşunda golü getiren Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Gomis, "Burada gol attığım için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray için oynuyorsanız zaten gol atmanız lazım. Değişik bir role büründüm. Yol gösterici ve yol açıcı oldum. Oyuna girip de gol atmak büyük bir gurur kaynağı oldu." dedi.

Ayrıca Fransız yıldız, "Çok mutlu oldum golden sonra. Bu çok büyük bir deneyim gerekiyor. Çok fazla maç oynadım. İyi bir maç yaptık. Gelecek hafta yeni transferler de aramıza katılacak. Yüzde yüz her şey iyi değil ama geliştireceğiz. Kerem topu kazandı ve gol geldi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Antalya kolay bir rakip değildi. Kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.