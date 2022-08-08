Bafetimbi Gomis: Oyuna girip de gol atmak büyük bir gurur kaynağı oldu

Galatasaray'a Antalyaspor deplasmanında topa ilk dokunuşunda golü getiren Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Gomis, "Burada gol attığım için çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray için oynuyorsanız zaten gol atmanız lazım. Değişik bir role büründüm. Yol gösterici ve yol açıcı oldum. Oyuna girip de gol atmak büyük bir gurur kaynağı oldu." dedi.

Ayrıca Fransız yıldız, "Çok mutlu oldum golden sonra. Bu çok büyük bir deneyim gerekiyor. Çok fazla maç oynadım. İyi bir maç yaptık. Gelecek hafta yeni transferler de aramıza katılacak. Yüzde yüz her şey iyi değil ama geliştireceğiz. Kerem topu kazandı ve gol geldi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Antalya kolay bir rakip değildi. Kazanmayı başardık." ifadelerini kullandı.