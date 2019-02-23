Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da fırtına gibi esiyor

Galatasaray'ın şampiyon olduğu geçen sezon ligde gol kralı olan ve attığı 32 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, sezon başında transfer olduğu Al Hilal takımında da gollerine devam ediyor.

Suudi Arabistan'da Al Hilal takımıyla 24 maça çıkan Gomis, 19 gol ve 6 asist üreterek 24 maçta 25 gole doğrudan katkı verdi.

2016/17 sezonunda Marsilya'da 21, 2017/18 sezonunda Galatasaray'da 32 gol atan Fransız golcü, 2018/19 sezonunda da şimdiden 19 gol atarak kendi rekoruna göz dikti.

(Sporx)