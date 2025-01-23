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Spor

Bafetimbi Gomis yalanladı! Mikautadze'nin menajeri değil

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Georges Mikautadze'nin menajeri olduğu iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi23 Ocak 2025 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
Bafetimbi Gomis yalanladı! Mikautadze'nin menajeri değil
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Georges Mikautadze'nin menajeri olduğu iddialarını yalanladı.

Fransız eski futbolcu, "Oyuncunun menajeri olarak gösterilmem ve bu şekilde tartışmaların içine çekilmek istenmem tamamen asılsızdır. Bu açıklamaları gerçekmiş gibi kamuoyu ile paylaşan insanların amacını anlamakta da zorluk çekiyorum!" ifadelerini kullandı.

İŞTE GOMIS'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"Herkese Merhaba, Son günlerde ortaya atılan asılsız iddialar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum:

1. Sayın Dursun Özbek ile ilgili: Kendisi beni Galatasaray'a getiren başkandır ve ona olan saygım ve sevgim büyüktür. Kendisini tabii ki ziyaret etmek istedim ancak, sağlık durumunun uygun olmadığı bilgisi verildiği için bu ziyaret gerçekleşmedi. Kendisine buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

2. George Mikautadze ile ilgili: Ben Mikautadze'nin menajeri değilim. Mikautadze'nin bir menajeri var. Hem Galatasaray, Hem Lyon da oynamıs bir oyuncu olarak, Galatasaray hakkında oyuncuyla bilgi alışverişinde bulundum ve kendisine Galatasaray'ı anlattım. Tıpkı benim de Galatasaray'a gelmeden önce Drogba ile konuşmam gibi, bu tür konuşmalar futbolda son derece doğaldır.

3. İddialarla ilgili: "Oyuncunun menajeri olarak gösterilmem ve bu şekilde tartışmaların içine çekilmek istenmem tamamen asılsızdır. Bu açıklamaları gerçekmiş gibi kamuoyu ile paylaşan insanların amacını anlamakta da zorluk çekiyorum!"

NE OLMUŞTU?

Gün içinde çıkan haberlerde Bafetimbi Gomis'in Mikautadze'nin menajeri olduğu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşüp, oyuncu ve Lyon için toplam 50 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.

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