THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, kupayı 2. kez müzesine götürerek tarih yazdı. Fenerbahçe, finalin oynandığı Abu Dabi'de başlayan kutlamaları taraftarıyla birlikte devam ettirdi. Saat 18.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket eden şampiyon takım, Bağdat Caddesi boyunca ilerledi. Binlerce taraftar, araba ve motosikletleriyle birlikte konvoya dahil oldu. Tarihi başarıya ikinci kez şahitlik eden Fenerbahçe taraftarı, marşlar ve meşalelerle birlikte caddeyi karnaval alanına çevirdi.

PARKA ÖZEL PLATFORM KURULDU

Üstü açık otobüsten taraftarını selamlayan ve alnının teriyle kazandığı kupayla gövde gösterisi yapan Fenerbahçeli oyuncular, marşlara eşlik etti. Otobüs, taraftarların yoğun ilgisi sebebiyle ilerlemekte zorlansa da Göztepe Parkı'na ulaştı. Kurulan özel platformda Fenerbahçe Beko'nun teknik heyeti ve oyuncuları, şampiyonluk kupasını sergiledi. Binlerce kişinin katıldığı zafer şölenine, F.Bahçelilerin yanı sıra başka takım taraftarları da katıldı. Kazanılan Avrupa zaferi, hep birlikte doyasıya kutlandı.

JASİKEVİCİUS TARAFTARI COŞTURDU

Kutlamalar, "En büyük Fener!" tezahüratlarıyla inledi. Şampiyon kadro da söylenen marşlara coşkuyla eşlik etti. Platformda yapılan görsel şovlar ve müzikler, alanı adeta konser havasına soktu. Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un kupayı kaldırdığı anlarda ise taraftarlar hocayı tezahürat yağmuruna tuttu. Sarı-lacivertli taraftarlar, dörtlü finalin MVP'si (en iyi oyuncu) seçilen Nigel Hayes-Davis'i ise sevgi yağmuruna tuttu. Bazı taraftarlar ise gece geç saate kadar alanı terk etmedi, 8 sene sonra gelen başarıyı kutlamaya devam etti.