İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2020 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6174
  • EURO
    9,3287
  • ALTIN
    457.606
  • BIST100
    1421.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahattin Şimşek, Serdar Tatlı döneminde zirve yaptı!
Spor

Bahattin Şimşek, Serdar Tatlı döneminde zirve yaptı!

Geçtiğimiz sezon Zekeriya Alp başkanlığındaki TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig'de sadece 5 maça hakem olarak atanan Bahattin Şimşek, Serdar Tatlı başkanlığındaki kurulda ise henüz 14 haftası geride kalan ligde tam 7 müsabakada düdük çaldı.

IHA24 Aralık 2020 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:52
ABONE OL

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’nin, Başakşehir’i sahasında 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya hakem Bahattin Şimşek’in verdiği kararlar damga vurdu. Turuncu-lacivertlilerden Rafael ve İrfan Can’ın yanı sıra Teknik Direktör Okan Buruk’u da kırmızı kartla oyun dışı bırakan ve özellikle Başakşehir camiasının tepkisini çeken Şimşek, geride kalan sezonun tamamında çıktığı müsabaka sayısını yeni sezonun sadece ilk 14 haftası geride kalmasına rağmen şimdiden geride bıraktı.

2019-2020’DE LİGDE SADECE 5 MAÇ

32 yaşındaki hakem, geçtiğimiz sezon Zekeriya Alp yönetimindeki MHK tarafından Süper Lig’de 5 maça orta hakem olarak atandı. Şimşek, Gençlerbirliği - Rizespor, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor, Antalyaspor - Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe - Göztepe ve Gençlerbirliği - Beşiktaş karşılaşmalarında görev alırken, 17 lig maçında ise Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğuna oturdu.

SERDAR TATLI İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Zekeriya Alp’in başkanlığı bırakmasının ardından Merkez Hakem Kurulu’nun başına geçen Serdar Tatlı ve yönetimi, 2020-2021 sezonunda genç hakemlere verdiği şanslarla ön plana çıktı. Önemli mücadelelerde şans verilen hakemlerden biri de Bahattin Şimşek oldu. Şimşek, henüz 14 haftası geride kalan Süper Lig’de 7 maç yönetti.

Galatasaray - Gaziantep FK, MKE Ankaragücü - Kayserispor, Trabzonspor - Başakşehir, Antalyaspor - Fenerbahçe, Alanyaspor - Konyaspor, Beşiktaş - Kasımpaşa ve Fenerbahçe - Başakşehir müsabakalarında düdük çaldı.

Bahattin Şimşek, söz konusu 7 mücadelenin yanı sıra 6 maçta da VAR’da yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.