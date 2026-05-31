İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahattin Sofuoğlu, Aragon'da ikinci yarışı 16. sırada tamamladı
Spor

Bahattin Sofuoğlu, Aragon'da ikinci yarışı 16. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Aragon ayağındaki ikinci yarışı 16. sırada tamamladı.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 17:59 - Güncelleme:
Bahattin Sofuoğlu, Aragon'da ikinci yarışı 16. sırada tamamladı
ABONE OL

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 6. ayağının ikinci yarışında 16. sırayı aldı.

Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte yapılan yarışların ikincisi de sona erdi.

Superpole yarışında 16. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı da 16. sırada bitirdi.

Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, hem superpole yarışı hem de ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. 26 yaşındaki İtalyan pilot böylece bu sezon koşulan 18 yarışı da kazandı.

Geçen sezonki Estoril ayağının ikinci yarışından itibaren üst üste 22. birinciliğine ulaşan Bulega, kendisine ait Superbike rekorunu geliştirdi.

Pilotlar klasmanı lideri Bulega, puanını 372'ye yükselterek 2. sıradaki takım arkadaşı Iker Lecuona ile arasındaki farkı açtı.

Şampiyonanın 7. ayağı, 13-14 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenlenecek.

  • Bahattin Sofuoğlu
  • Aragon yarışı
  • 16. sıra

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.