  • Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da son yarışı 16. tamamladı
Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da son yarışı 16. tamamladı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 5. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını 16. sırada tamamladı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 18:12
Motosiklet sürücüsü Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 5. ayağında son yarışta da 16. oldu.

Autodrom Most Pisti'nde yapılan hafta sonunun ikinci yarışı tamamlandı.

Şampiyonada ilk üç sırayı ilk yarıştaki gibi Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı), Iker Lecuona (Aruba Ducati) ikinci, Yari Montella (Barni Spark Racing) aldı.

Superpole yarışını da lider bitiren Bulega, bu sonuçla üst üste 19. galibiyetini elde etti.

Bu arada bugün yapılan superpole yarışında 15. sıradayken mekanik bir problem yaşayan Bahattin yarışı tamamlayamamış, dün yapılan ilk yarışı da 16. sırada bitirmişti.

  • Superbike
  • Bahattin Sofuoğlu
  • Çekya yarışı

