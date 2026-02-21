İSTANBUL 16°C / 5°C
Bahattin Sofuoğlu sezona 16.'lıkla başladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki sezon açılışında piste çıkan Bahattin Sofuoğlu, ilk yarışı 16. sırada tamamladı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki sezon açılışının ilk yarışında 16. sırayı aldı.

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 19. cepten kalktığı mücadeleyi 16. sırada bitirdi.

Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Yari Montella (Barni Spark) 2'nci, Lorenzo Baldassarri (Goeleven) ise 3. oldu.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 05.00 ve 08.00'de başlayacak.

CAN, SUPERSPORT'TAKİ YARIŞTA 5'İNCİLİĞİ ELDE ETTİ

Superbike'ın alt kategorisi Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü, 4. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı 5. geçti.

İkinci yarış yarın TSİ 06.30'da koşulacak.

  • Bahattin Sofuoğlu
  • Superbike
  • Avustralya
  • Dünya Şampiyonası

