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Spor

Bahattin Sofuoğlu, yarışı bitiremedi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya etabındaki ikinci yarışı bitiremedi.

16 Temmuz 2023 Pazar 22:28 - Güncelleme:
Bahattin Sofuoğlu, yarışı bitiremedi
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Imola Pisti'ndeki ikinci yarışa çıktı.

11. turun sonunda virajda düşen Bahattin Sofuoğlu, yarışı tamamlayamadı.

Milli motosikletçi, dün yapılan ilk yarışı dördüncü bitirmişti.

Öte yandan genç yeteneklerden Mert Konuk, İmola'da yapılan R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nın ilk yarışını 13'üncü, ikinci yarışı da 16'ncı sırada tamamladı.

Puan durumu

1 - 283 puan: Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team)

2 - 242: Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha)

3 - 184: Marcel Schroetter (MV Agusta Reparto Corse)

5 - 97: Bahattin Sofuoğlu (MV Agusta Reparto Corse)

14 - 63: Can Öncü (Puccetti Racing Team)

  • milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu
  • Dünya Supersport Şampiyonası
  • İtalya etabı

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