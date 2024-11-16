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Spor

Bahçelievler Belediyespor deplasmanda kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

16 Kasım 2024 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
Bahçelievler Belediyespor deplasmanda kazandı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Sarıyer Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Bahçeköy Orman Fakültesi Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Bahçelievler Belediyespor bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, Sarıyer Belediyespor ise 9. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Toubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Kezcan (Buse Cilkiz, Berre İnce, Fatmanur Yılmaz)

Bahçelievler Belediyespor: Shemanova, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Meryem Boz, Merve Tanyel)

Setler: 19-25, 19-25, 24-26

Süre: 87 dakika (28, 28, 31)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Bahçelievler Belediyespor
  • Sarıyer Belediyespor

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