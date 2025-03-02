Bahçelievler Belediyespor deplasmanda kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-0 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)
Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)
Setler: 20-25, 18-25, 14-25
Süre: 90 dakika