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Spor

Bahçelievler Belediyespor deplasmanda kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-0 yendi.

AA2 Mart 2025 Pazar 18:04 - Güncelleme:
Bahçelievler Belediyespor deplasmanda kazandı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-0 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)

Setler: 20-25, 18-25, 14-25

Süre: 90 dakika

  • Bahçelievler Belediyespor
  • Kuzeyboru
  • Sultanlar Ligi

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