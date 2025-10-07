İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Bahçelievler Belediyespor rahat kazandı

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup ilk maçında Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

AA7 Ekim 2025 Salı 19:14 - Güncelleme:
Bahçelievler Belediyespor rahat kazandı
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup ilk maçında Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse)

Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı, Eda Say)

Setler: 21-25, 25-15, 19-25, 18-25

Süre: 118 dakika

  • Kupa Voley
  • Bahçelievler Belediyespor
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor

