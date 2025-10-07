Bahçelievler Belediyespor rahat kazandı

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup ilk maçında Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse)
Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı, Eda Say)
Setler: 21-25, 25-15, 19-25, 18-25
Süre: 118 dakika