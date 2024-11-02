Bahçelievler karar setinde kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Mümin Şalvarlılar
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Ceren Karagöl, Klimets, Mitchem, Merve Atlıer (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Mirtskhulava, Elisa Tuana Köse)
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Shemanova (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Baird, Ceren Nur Domaç, Inneh, Merve Tanyel)
Setler: 15-25, 25-22, 25-19, 20-25, 9-15
Süre: 132 dakika (26, 31, 28, 28, 19)