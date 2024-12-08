Bahçeşehir evinde galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, etkili performansıyla sahadan 86-71'lik galibiyetle ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak
Bahçeşehir Koleji: Smith 7, Şehmus Hazer 6, Odiase 11, Cavanaugh 11, Bouteille 7, Massinburg 13, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna, Simonovic 13, Ponitka 12
Manisa Basket: Chiozza 7, Leon Apaydın, Saben Lee 18, Thomas 7, White 20, Pickett, Buğra Çal, Besson 13, Yunus Emre Sonsırma 6
1. Periyot: 19-22
Devre: 45-44
3. Periyot: 67-57