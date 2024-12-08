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Spor

Bahçeşehir evinde galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji sahasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 86-71'lik skorla mağlup etti.

8 Aralık 2024 Pazar 09:39 - Güncelleme:
Bahçeşehir evinde galip
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bahçeşehir Koleji, Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, etkili performansıyla sahadan 86-71'lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

Bahçeşehir Koleji: Smith 7, Şehmus Hazer 6, Odiase 11, Cavanaugh 11, Bouteille 7, Massinburg 13, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna, Simonovic 13, Ponitka 12

Manisa Basket: Chiozza 7, Leon Apaydın, Saben Lee 18, Thomas 7, White 20, Pickett, Buğra Çal, Besson 13, Yunus Emre Sonsırma 6

1. Periyot: 19-22

Devre: 45-44

3. Periyot: 67-57

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