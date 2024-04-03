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Spor

Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nda finalde!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Itelyum Varese'yi 81-73 yenerek finale yükselen taraf oldu.

3 Nisan 2024 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nda finalde!
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalya'nın Itelyum Varese takımını 81-73 yendi.

Yarı final ilk maçında deplasmanda rakibine 81-80 mağlup olan Bahçeşehir Koleji, rövanşı 8 sayı farkla alarak adını finale yazdırdı.

İstanbul ekibi finalde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Final maçları, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye konuk ekip Gabe Brown'un 3 sayılık basketiyle başladı. 7-0'lık seriyle rakibine yanıt veren Bahçeşehir Koleji, büyük bölümünü önde götürdüğü çeyreği 26-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ilk 5 dakika Bahçeşehir Koleji'nin 33-32'lik üstünlüğüyle geçildi. İstanbul ekibi Jerry Boutsiele'in hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğünü koruduğu çeyreği 47-39 önde tamamladı ve ikinci yarı öncesinde soyunma odasına avantajlı gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, 12 sayılık farkı yakaladı: 51-39. İki takımın da savunma sertliğini arttırdığı çeyreği Bahçeşehir Koleji, 59-51 üstün tamamlayarak son çeyreğe girdi.

Bahçeşehir Koleji, son bölüme Axel Bouteille'in 3 sayılık basketiyle girdi. Bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı eriten İtalyan ekibi, 35. dakikada öne geçti: 64-66. 9-0'lık seriyle rakibine yanıt veren Bahçeşehir Koleji yeniden üstünlüğü eline geçirdi: 73-66. Son bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan İstanbul ekibi, karşılaşmayı 81-73 kazanarak adını finale yazdırdı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan)

Bahçeşehir Koleji: Taylor 5, Scrubb 12, Bouteille 20, Cavanaugh 4, Boutsiele 25, Egehan Arna 5, Muhammed Baygül, Berkay Candan, Ahmet Yılmaz, Kell 10

Itelyum Varese: Mannion 5, Moretti 13, McDermott 20, Spencer 6, Brown 8, Besson 6, Woldetensae 9, Ulaneo 6

1. Periyot: 26-21

Devre: 47-39

3. Periyot: 59-51

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