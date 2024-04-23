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Spor

Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da şampiyonluk için parkeye çıkıyor

FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Nisan 2024 Salı 10:07 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da şampiyonluk için parkeye çıkıyor
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.

Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, yarınki karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanarak kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.

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