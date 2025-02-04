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Spor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda İspanya deplasmanında

BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, İspanyol ekibi Joventut Badalona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA4 Şubat 2025 Salı 09:53 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda İspanya deplasmanında
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Joventut Badalona ile deplasmanda karşılaşacak.

Badalona Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grupta çıktığı 17 maçta 14 galibiyet elde eden ve zirvede yer alan Bahçeşehir Koleji, organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.

Son maçlar öncesinde 6 galibiyeti olan İspanyol ekibi Joventut Badalona'nın ise üst tura yükselme şansı bulunmuyor.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekiplerin direkt çeyrek finale yükseldiği BKT Avrupa Kupası'nda 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar ise çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turu oynayacak.

İki ekibin İstanbul'da karşı karşıya geldiği müsabakayı Bahçeşehir Koleji, 89-78 kazanmıştı.

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