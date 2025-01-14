Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Polonya deplasmanına gidiyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Trefl Sopot ekibine konuk olacak.

Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken ilk sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 1 galibiyet, 13 mağlubiyet ile son sırada bulunuyor.

Lider Bahçeşehir Koleji, geçen hafta evinde Buducnost VOLI'yi 95-93 yenerken, Trefl Sopot ise konuk olduğu Wolves'u 97-74 mağlup etti.