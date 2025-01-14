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Spor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Polonya deplasmanına gidiyor

BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında Bahçeşehir Koleji yarın deplasmanda Trefl Sopot ekibine konuk olacak.

AA14 Ocak 2025 Salı 11:04 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Polonya deplasmanına gidiyor
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Trefl Sopot ekibine konuk olacak.

Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken ilk sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 1 galibiyet, 13 mağlubiyet ile son sırada bulunuyor.

Lider Bahçeşehir Koleji, geçen hafta evinde Buducnost VOLI'yi 95-93 yenerken, Trefl Sopot ise konuk olduğu Wolves'u 97-74 mağlup etti.

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