7 Mart 2026 Cumartesi
  • Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u farklı yendi
Spor

Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u farklı yendi

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor Basketbol'u 100-61 mağlup etti.

7 Mart 2026 Cumartesi 21:26
Bahçeşehir Koleji, Bursaspor Basketbol'u farklı yendi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 100-61 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

Bahçeşehir Koleji: Homesley 20, Flynn 15, İsmet Akpınar 9, Cavanaugh 9, Williams 14, Mustafa Yiğit Açar 2, Mitchell 6, Furkan Haltalı 4, Maxim Mutaf, Ponitka, Göktuğ Baş 5, Hale 16

Bursaspor Basketbol: Childress 6, Crawford 2, Yavuz Gültekin 7, King, Nnoko 6, Tevfik Akdamar, Bora Satır 4, Berk Can Akın 2, Yesukan Onar 12, Smith 6, Konontsuk 5, Georges-Hunt 11

1. Periyot: 20-17

Devre: 50-29

3. Periyot: 77-48

