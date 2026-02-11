İSTANBUL 15°C / 11°C
Spor

Bahçeşehir Koleji çeyrek finale galibiyetle yükseldi

Bahçeşehir, Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında konuk olduğu Litvanya'nın Neptunas ekibini deplasmanda 91-86 mağlup etti. Grubu 2. sırada tamamlayan temsilcimiz direkt olarak çeyrek finale yükseldi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 23:31 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji çeyrek finale galibiyetle yükseldi
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Neptunas ekibini deplasmanda 91-86 yendi.

Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlamayı başaran Bahçeşehir Koleji, direkt çeyrek finale yükseldi.

Salon: Svyturio Arena

Hakemler: Sergio Silva (Portekiz), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan)

Neptunas: Cleary 16, Velicka 15, Majauskas 11, Berucka 15, Waterman 1, Girdziunas 20, Kozys 5, Silins 3, Kneizys, Macijauskas

Bahçeşehir Koleji: Homesley 9, Koprivica 7, Mitchell 8, Flynn 17, Cavanaugh 23, Ford 9, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Hale 7, Williams 4, Göktuğ Baş

1. Periyot: 21-30

Devre: 45-50

3. Periyot: 67-70

