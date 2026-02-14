İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahçeşehir Koleji deplasmanda galip geldi
Spor

Bahçeşehir Koleji deplasmanda galip geldi

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Safiport Erokspor'u 72-60 mağlup etti.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji deplasmanda galip geldi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Safiport Erokspor'u 72-60 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis

Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 14, Cornelie 12, Egehan Arna 11, Love 6, Crawford 7, Galloway 2, Thomas Akyazılı 3, Thurman 2, Ahmet Düverioğlu

Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Furkan Haltalı 3, Flynn 9, Ponitka 10, Cavanaugh 12, Ford 6, Mitchell, İsmet Akpınar 7, Williams 6, Göktuğ Baş

1. Periyot: 20-24

Devre: 29-39

3. Periyot: 46-49

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.