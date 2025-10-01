İSTANBUL 22°C / 14°C
  • Spor
  • Bahçeşehir Koleji deplasmanda kazandı
Spor

Bahçeşehir Koleji deplasmanda kazandı

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı 98-90 mağlup etti.

1 Ekim 2025 Çarşamba
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kazandı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 98-90 mağlup etti.

Kaloşvar (Cluj-Napoca) kentindeki BT Arena'da oynanan A Grubu karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 25-22 önde kapattı.

İkinci çeyrekte baskısını artıran Romanya ekibi, 23 sayı bularak soyunma odasına 45-45 beraberlikle gitti.

Ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 71-70 bitirirken Bahçeşehir Koleji dördüncü periyotta oyunun kontrolünü eline alarak karşılaşmadan 98-90 galip ayrıldı.

