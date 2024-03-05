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Spor

Bahçeşehir Koleji deplasmanda Porto'ya konuk olacak

FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Porto ile karşı karşıya gelecek.

AA5 Mart 2024 Salı 10:18 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji deplasmanda Porto'ya konuk olacak
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

Porto'daki Dragao Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji grup aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanıp adını lider olarak çeyrek finale yazdırmıştı. Porto ise grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti.

Bahçeşehir Koleji bu organizasyonda 2022 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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