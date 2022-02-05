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Spor

Bahçeşehir Koleji deplasmanda TOFAŞ'ı farklı yendi

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu TOFAŞ'ı 96-78 yendi.

5 Şubat 2022 Cumartesi 22:43 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 22:43
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda TOFAŞ'ı 96-78 mağlup etti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berk Uğurlu 11, Simmons 12, Cook 13, Zubcic 14, Shepherd 7, Ennis 10, Yiğit Arslan 5, Emre Tanışan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 6

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Solomon 14, Dekker 15, Smith 10, Kartal Özmızrak 5, Jones 8, Hall 7, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 6, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 14

1. PERİYOT: 13-21

DEVRE:33-51

3. PERİYOT: 56-72

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