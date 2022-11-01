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Spor

Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburk'a 3 sayıyla kaybetti

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu ERA Nymburk'a 79-76 mağlup oldu.

AA1 Kasım 2022 Salı 23:36 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburk'a 3 sayıyla kaybetti
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Çekya ekibi ERA Nymburk'a 79-76 yenildi.

Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da yapılan maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 25-13 üstün bitirdi. İstanbul temsilcisi, karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada devre arasına da 44-36 önde girdi.

Müsabakanın dengeli geçen üçüncü çeyreğini 59-52 galip durumda geçen mavi-kırmızılı ekip, son çeyreğe iyi başlayamadı. Rakibinin 9-0'lık serisine engel olamayan Bahçeşehir Koleji, 34. dakikada skor üstünlüğünü kaybetti: 61-59. Karşılaşmanın 12 (18-33) ve 23. (36-51) dakikalarında 2 kez 15 sayılık fark yakalayan Bahçeşehir Koleji, rakibinin geri dönüşünü engelleyemedi ve parkeden 79-76 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla İstanbul temsilcisi FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 2. kez mağlup oldu. Çekya ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

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