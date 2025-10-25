Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Esenler Erokspor, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 83-65 yendi.
Bu sonuçla Esenler Erokspor, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini yaşadı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 14, Kenan Sipahi 9, Mitchell 13, Cavanaugh 8, Williams 6, Koprivica 4, Furkan Haltalı, Ponitka 8, İsmet Akpınar, Göktuğ Baş, Hale 3
ESENLER EROKSPOR: Crawford 26, Galloway 7, Simmons 6, Egehan Arna 3, Cornelie 7, Pangos 5, Thomas Akyazılı 3, Thurman 8, Love 9, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 7
1. PERİYOT: 13-21
DEVRE: 29-50
3. PERİYOT: 53-60