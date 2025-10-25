İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u yendi

Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni 83-65 mağlup etti.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 16:16
Bahçeşehir Koleji, Esenler Erokspor'u yendi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Esenler Erokspor, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 83-65 yendi.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise ilk yenilgisini yaşadı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 14, Kenan Sipahi 9, Mitchell 13, Cavanaugh 8, Williams 6, Koprivica 4, Furkan Haltalı, Ponitka 8, İsmet Akpınar, Göktuğ Baş, Hale 3

ESENLER EROKSPOR: Crawford 26, Galloway 7, Simmons 6, Egehan Arna 3, Cornelie 7, Pangos 5, Thomas Akyazılı 3, Thurman 8, Love 9, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 7

1. PERİYOT: 13-21

DEVRE: 29-50

3. PERİYOT: 53-60

