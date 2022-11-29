Bahçeşehir Koleji evinde ERA Nymburk'u yendi

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 88-80 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Muhammed Baygül'ün 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere (15-5) çıkardı. Rakibinin 2 dakikada 9-0 seri bularak farkı 1 sayıya (15-14) indirmesine engel olamayan Bahçeşehir Koleji, 6. dakikada yine Muhammed'in 3 sayılık basketiyle seriyi sonlandırarak üstünlüğünü korudu. Kalan bölümde de rakibini öne geçmesine izin vermeyen kırmızı-lacivertliler, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle giren Bahçeşehir Koleji, 12. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 31-19. Dengeli geçen mücadelenin 18. dakikasında Berkan Candan'ın elinden bulduğu basketle farkı 14 sayıya (47-33) taşıyan Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 53-40 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci devresine Kartal Özmızrak'ın basketiyle giren ve ilk dakikasında farkı 15 sayıya (55-40) çıkaran Bahçeşehir Koleji, Benda, Simmons ile Klassen'in 3 sayılık basketlerine engel olamayınca fark eridi. Çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala 64-64 beraberliği yakalayan konuk takım, son periyoda 69-64 önde gitti. Bahçeşehir Koleji, bu çeyrekte rakibinden 18 sayı az atabildi.

Son çeyreğe iyi giren Bahçeşehir Koleji, 35. dakikada 74-73 öne geçti. Kalan bölümde hata yapmayan ev sahibi takım, mücadeleyi 88-80 kazandı.

İstanbul temsilcisinde Yiğit Arslan 22 sayı, 7 ribaunt, Muhammed Baygül 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jerry Boutsiele ise 16 sayı, 8 ribauntla galibiyeti getiren isimler oldu. Maça ilk 5 başlayan oyunculardan James Gist 9, Kartal Özmızrak 7 sayı üretti.

Sonradan oyuna dahil olan Berkay Candan 6, Kasey Shepherd 4 ve Oğuz Savaş 3 sayı bulurken, Bahçeşehir Koleji kenardan sadece 13 sayı katkısı alabildi.

Çekya ekibinde ise maçın en skoreri olan Gerel Simmons 27 sayı kaydetti. Marek Klassen 18, Eric Lockett ise 10 sayıyla çift haneli skor üretti.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki 4. maçında 2. galibiyetini alırken, ERA Nymburk 3. kez mağlup oldu.

İki takım arasında Çekya'da oynanan maçı ERA Nymburk, 79-76'lık skorla kazanmıştı.