Bahçeşehir Koleji evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 36 sayı farkla 112-76 yendi.
Bu sonuçla ev sahibi takım, 18. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise ligdeki 19. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Tolga Edis
Bahçeşehir Koleji: Smith 10, Şehmus Hazer 16, Odiase 9, Cavanaugh 14, Bouteille 8, Furkan Haltalı 4, Simonovic 14, Ponitka 10, Furkan Korkmaz 8, Kenan Sipahi 10, Göktuğ Baş 9
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 9, Berke Aygündüz 11, Egehan Arna 11, Nnaji 3, Metin Türen 5, Said Emre Yosmaoğlu 14, Cook 16, Ata Engin 5, İsmail Karabilen 2
1. Periyot: 27-15
Devre: 54-43
3. Periyot: 90-51