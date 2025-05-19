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Spor

Bahçeşehir Koleji evinde farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 36 sayı farkla 112-76 yendi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji evinde farklı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 36 sayı farkla 112-76 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 18. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise ligdeki 19. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Tolga Edis

Bahçeşehir Koleji: Smith 10, Şehmus Hazer 16, Odiase 9, Cavanaugh 14, Bouteille 8, Furkan Haltalı 4, Simonovic 14, Ponitka 10, Furkan Korkmaz 8, Kenan Sipahi 10, Göktuğ Baş 9

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 9, Berke Aygündüz 11, Egehan Arna 11, Nnaji 3, Metin Türen 5, Said Emre Yosmaoğlu 14, Cook 16, Ata Engin 5, İsmail Karabilen 2

1. Periyot: 27-15

Devre: 54-43

3. Periyot: 90-51

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