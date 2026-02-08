İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Bahçeşehir Koleji evinde farklı kazandı

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 81-58 mağlup etti.

AA8 Şubat 2026 Pazar 00:26 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji evinde farklı kazandı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 81-58 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Homesley 16, Furkan Haltalı 8, Flynn 20, Ponitka 4, Cavanaugh 10, Ford 4, Mitchell 3, İsmet Akpınar 6, Williams 4, Kenan Sipahi, Göktuğ Baş 6

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 13, Van der Vuurst 14, Can Kaan Turgut 2, Bruinsma 6, Bandaogo 4, Pusica 2, Metin Türen, Aybars Varlı, Gavrilovic 4, Johnson 13

1. Periyot: 16-15

Devre: 41-28

3. Periyot: 59-41

