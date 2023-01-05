Bahçeşehir Koleji evinde kaybetti

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Belçika temsilcisi Filou Oostende'ye 76-72 mağlup oldu.
Bu sonuçla Filou Oostende, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 10 Ocak Salı günü Belçika'da oynanacak.
İki galibiyete ulaşan takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Marius Ciulin (Romanya)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kartal Özmızrak 18, Blazic 4, Boutsiele 17, Hadi Özdemir 3, Smith 6, Yiğit Arslan 3, Muhammed Baygül 4, Berkay Candan 14, Gist 2, Hall 1
FİLOU OOSTENDE: Tyree 16, Bleijenbergh 14, Bratanovic 8, Gillet 7, Vries 5, Barcello 3, Buysschaert 6, Thurman 11, Troisfontaines 6, Waleson
1. PERİYOT: 27-10
DEVRE: 33-40
3. PERİYOT: 54-62