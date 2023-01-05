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Spor

Bahçeşehir Koleji evinde kaybetti

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Filou Oostende'ye 76-72 yenildi.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 00:51 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji evinde kaybetti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Belçika temsilcisi Filou Oostende'ye 76-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla Filou Oostende, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 10 Ocak Salı günü Belçika'da oynanacak.

İki galibiyete ulaşan takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Marius Ciulin (Romanya)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Kartal Özmızrak 18, Blazic 4, Boutsiele 17, Hadi Özdemir 3, Smith 6, Yiğit Arslan 3, Muhammed Baygül 4, Berkay Candan 14, Gist 2, Hall 1

FİLOU OOSTENDE: Tyree 16, Bleijenbergh 14, Bratanovic 8, Gillet 7, Vries 5, Barcello 3, Buysschaert 6, Thurman 11, Troisfontaines 6, Waleson

1. PERİYOT: 27-10

DEVRE: 33-40

3. PERİYOT: 54-62

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