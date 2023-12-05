İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9229
  • EURO
    31,3583
  • ALTIN
    1890.75
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bahçeşehir Koleji, evinde Legia Varşova ile karşılaşacak
Spor

Bahçeşehir Koleji, evinde Legia Varşova ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci turda sahasında Legia Varşova ile karşılaşacak.

AA5 Aralık 2023 Salı 09:24 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, evinde Legia Varşova ile karşılaşacak
ABONE OL

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında yarın Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, ilk turda ERA Nymburk, Sabah ile KK Mornar takımlarının bulunduğu D Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamıştı.

Legia Varşova ise Kataja Basket, Patrioti Levice ile CSM CSU Oradea'nın bulunduğu J Grubu'ndan 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider olarak ikinci tura yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.