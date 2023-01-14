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Spor

Bahçeşehir Koleji evinde TOFAŞ'ı yendi

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 89-84 mağlup etti.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 20:51 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji evinde TOFAŞ'ı yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Tofaş'ı 89-84 yendi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Kerem Baki, Serhat Büker, Çağlar Özkan

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 3, Kartal Özmızrak 10, Muhammed Mustafa Baygül 12, Yiğit Arslan 25, Hadi Özdemir 2, Blazic, Gist 9, Smith 13, Boutsiele 11, Oğuz Savaş, Berkay Candan 4, Görkem Doğan

TOFAŞ: Emre Tanışan, Özgür Cengiz, Thompson 8, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 7, Berk İbrahim Uğurlu 4, Bora Satır, McIntyre 14, Ege Demir, Toure 28, Gray Jr 11, Milaknis 12

1. PERİYOT: 21-18

DEVRE: 45-39

3. PERİYOT: 61-59

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