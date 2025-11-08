İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Bahçeşehir Koleji evinde zorlanmadı

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-67 mağlup etti.

8 Kasım 2025 Cumartesi 18:23
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-67 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Homesley 8, Flynn 12, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 12, Cengiz Sarp Coşkun, Mitchell 4, Furkan Haltalı 5, Can Maxim Mutaf, Ponitka 9, Kenan Sipahi 9, Hunter Hale 12

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin, Smith 2, Vanwijn 11, Badzim 11, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan 3, Mustafa Sami Yılmaz, Ömer Can İlyasoğlu 2, Cazalon 14, Ata Engin, Omic 11, Hawkins 4

1. Periyot: 26-15

Devre: 51-28

3. Periyot: 65-52

