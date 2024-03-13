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Spor

Bahçeşehir Koleji farklı turladı!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz temsilcisi Porto'yu 88-52 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı.

13 Mart 2024 Çarşamba 22:08 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji farklı turladı!
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Portekiz'in Porto ekibini 88-52 yenerek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya deplasmandaki 10 sayı farklı (90-80) yenilgiyi telafi etmek için çıkan kırmızı-lacivertli takım, ilk çeyreği Cavanaugh ve Taylor'ın etkili performansıyla 31-14 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 53-28 üstün girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinde farkı 20 sayının üzerinde tutan ev sahibi ekip, periyodu 71-44 üstün kapattı. Son çeyrekte farkı daha da açan Bahçeşehir Koleji mücadeleden 88-52 galip ayrıldı.

Porto karşısında deplasmandaki çeyrek final ilk maçını 10 sayı farkla kaybeden kırmızı-lacivertliler, rövanşı 36 sayı farkla alarak adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carsten Straube (Almanya), Gintaras Maciulis (Litvanya), Alexandre Deman (Fransa)

Bahçeşehir Koleji: Taylor 15, Bouteille 8, Boutsiele 15, Muhammed Baygül 12, Cavanaugh 16, Scrubb 12, Egehan Arna 3, Berkay Candan 2, Egemen Güven, Kell 5, Can Maxim Mutaf

Porto: Melvin 6, Omlid 6, Barber 2, Harrison 11, Queiroz 7, Sa 6, Fayne 10, Kloof 4, Monteiro, Cardoso, Guerreiro

1. Periyot: 31-14

Devre: 53-28

3. Periyot: 71-44

5 Faulle çıkan: 39.15 Queiroz (Porto)

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