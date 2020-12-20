Bahçeşehir Koleji, Fethiye deplasmanında farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 105-76 gibi farklı yendi.
Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşmaşı baştan sona önde götüren Bahçeşehir, ilk periyodu 24-12, ilk yarıyı 52-28, üçüncü periyodu da 82-46 önde geçti.
Toplam 6 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Bahçeşehir Koleji'nde İsmet 18, Jones 15 sayıyla galibiyete katkı yaptı.
Bu skorla konuk ekip 13 maçta 5'inci galibiyetini alırken, parkeye 4 yabancıyla çıkan ev sahibi Fethiye 3 galibiyetle düşme hattında kaldı.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Halil Baldemir xx, Polat Parlakxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz, Erdem İlter 16, Abu 12, Emir Gökalp 5, Caner Ercan, Barış Hersek , Mustafa Baştürk 3, Ömer Faruk Atlı 2, Cook 10, Sercan Ergin, Atkins 8, Frazier 19
Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 18, Robinson 13, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 8, Green 12, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Thomas Akyazılı 11, Owens 4, Aldridge 10, Erkan Yılmaz 12
1. Periyot: 12-24
Devre: 28-52
3. Periyot: 46-82