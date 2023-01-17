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Spor

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı

FIBA Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, evinde konuk ettiği Filou Oostende'yi uzatmalarda 87-81 yenerek son 16'ya adını yazdırdı.

AA17 Ocak 2023 Salı 22:59 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında ağırladığı Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi uzatma periyodu sonunda 87-81 yenerek son 16 turuna kaldı.

İlk iki maçı sonunda 1-1 eşitlik oluşurken, normal süresi 75-75 biten müsabakanın uzatma bölümünde rakibine 87-81 üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, seriyi 2-1 kazanıp, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Wojciech Liszka (Polonya)

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Yiğit Arslan 18, Boutsiele 20, Gist 3, Hall 9, Smith 18, Muhammed Baygül 8, Blazic 5, Berkay Candan 2, Emir Gökalp, Hadi Özdemir 4, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş

FİLOU OOSTENDE: Barcello 10, Bleijenbergh 20, Gillet 9, Thurman 8, Vries 9, Bratanovic, Buysschaert 3, Buysse, Pintelon, Troisfontaines, Tyree 22, Waleson

1. PERİYOT: 22-12

DEVRE: 35-29

3. PERİYOT: 47-47

NORMAL SÜRE: 75-75

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 43.09 Muhammed Baygül (Bahçeşehir Koleji), 44.50 Tyree (Filou Oostende)

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