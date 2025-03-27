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Spor

Bahçeşehir Koleji final için sahaya çıkacak

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final serisinin ikinci maçında yarın İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

AA27 Mart 2025 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji final için sahaya çıkacak
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BKT Avrupa Kupası yarı final serisinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yarın İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya konuk olacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Bahçeşehir Koleji, serinin İstanbul'da oynanan ilk maçında rakibine 74-66 üstünlük kurarak 1-0 öne geçti. İstanbul temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılması halinde seriyi 2-0 kazanacak ve finale yükselecek.

Gran Canaria'nın Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmesi durumunda ise yarı final serisi 3. ve son müsabakaya taşınacak. Seride eşitlik sağlanması halinde 2 Nisan'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin kazananı, adını finale yazdıracak.

İki takım, bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan maçı Dreamland Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul'da yapılan müsabakalardan ise Bahçeşehir Koleji 73-65 ve 74-66'lık skorlarla galip ayrıldı.

  • Dreamland Gran Canaria
  • Başakşehir Koleji
  • BKT Avrupa Kupası

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