Bahçeşehir Koleji finale çıkmak için Hollanda deplasmanında

Leiden şehrindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Çeyrek final ilk maçında Portekiz'in Sporting ekibini 73-70 yenen Bahçeşehir Koleji, rövanş maçını da 66-54 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.

İki maç üzerinden yapılacak yarı finalde rövanş 6 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, rakibini elemesi durumunda yine iki maç üzerinden oynanacak olan finalde 2021-22 sezonu şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Final maçları 20 ve 27 Nisan'da gerçekleştirilecek.