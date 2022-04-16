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Spor

Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u rahat yendi

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol'u 82-74 mağlup etti.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 18:28 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:28
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 82-74 yendi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Erhan Gürsel

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 1, Erkan Yılmaz 5, Berkay Candan 9, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 9, Smith 12, Solomon 6, Jones 13, Kartal Özmızrak 9, Dekker 3

GAZİANTEP BASKETBOL: Petterson 31, İsmail Cem Ulusoy 2, Luther 9, Gulley 6, Dusan Cantekin 2, Orhan Hacıyeva, Doyle 14, Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan, Kaba 10

1. PERİYOT: 27-17

DEVRE: 43-31

3. PERİYOT: 61-53

5 FAULLE ÇIKANLAR: 38.41 Gulley, 39.21 Kaba, (Gaziantep Basketbol), 39.32 Muhammed Mustafa Baygül (Bahçeşehir Koleji)

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