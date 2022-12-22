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Spor

Bahçeşehir Koleji, Igokea'yı 77-72 mağlup etti

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6.maçında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Bosna ekibi Igokea'yı 77-72 mağlup etti.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 00:21 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Igokea'yı 77-72 mağlup etti
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea BK'yı 77-72 yenerek play-in'e kaldı.

Ev sahibi ekip, Laktasi kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonundan oynanan maçın ilk periyodunu 19-18, ilk yarısını da 39-37 önde bitirdi.

Fakat son 10 dakikaya 52-51 önde giren Bahçeşehir Koleji, sahadan 77-72 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Ray 15, Crawford 13 ve Maric 12 sayıyla oynadı.

D Grubu'nu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle tamamlayan Bahçeşehir Koleji, Surne Bilbao'nun arkasında 2. sırayı alarak play-in oynamaya hak kazandı.

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