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Spor

Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn ile sözleşme yeniledi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 28 yaşındaki oyun kurucu Malachi Flynn ile sözleşme yeniledi.

AA16 Haziran 2026 Salı 17:34 - Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn ile sözleşme yeniledi
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, oyun kurucu Malachi Flynn ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Malachi Flynn ile yola devam. 2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan ve gösterdiği performansla BKT Avrupa Kupası'nda yılın en iyi beşine seçilen oyuncumuz Malachi Flynn, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek. Birlikte nice başarılara."

Türk vatandaşlığı alan Flynn, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti.

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