Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket'i 112 sayıyla geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Glint Manisa Basket'i 112-105 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi takım 19. galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ise 17. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Flynn 11, Homesley 16, Mitchell 13, Cavanaugh 20, Furkan Haltalı 7, Ford 8, Maxim Mutaf, Williams 11, Göktuğ Baş 6, Hale 20
Glint Manisa Basket: Smith 18, Stevenson 15, Altan Çamoğlu, Pereira 18, Johnson 5, Yiğit Onan 26, Starks 15, Buğra Çal, Martin 8
1. Periyot: 30-25
Devre: 56-56
3. Periyot: 88-81
Beş faulle çıkan: 38.00 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)