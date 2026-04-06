  • Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket'i 112 sayıyla geçti
Spor

Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket'i 112 sayıyla geçti

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında sahasında Manisa Basket'i 112-105 mağlup etti.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 22:56 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Glint Manisa Basket'i 112-105 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi takım 19. galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ise 17. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: Flynn 11, Homesley 16, Mitchell 13, Cavanaugh 20, Furkan Haltalı 7, Ford 8, Maxim Mutaf, Williams 11, Göktuğ Baş 6, Hale 20

Glint Manisa Basket: Smith 18, Stevenson 15, Altan Çamoğlu, Pereira 18, Johnson 5, Yiğit Onan 26, Starks 15, Buğra Çal, Martin 8

1. Periyot: 30-25

Devre: 56-56

3. Periyot: 88-81

Beş faulle çıkan: 38.00 Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji)

