  • Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi'yi deplasmanda mağlup etti
Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-65 mağlup etti.

AA13 Mart 2026 Cuma 23:17
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-65 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 10, Bleijenbergh 11, Miles 8, Roko Badzim 6, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan, Griffin 13, Cazalon 5, Omic 4

Bahçeşehir Koleji: Homesley 14, Mitchell 4, Flynn 9, İsmet Akpınar 16, Williams 4, Ford 10, Furkan Haltalı 7, Ponitka 2, Göktuğ Baş 2, Hale 11

1. Periyot: 21-15

Devre: 38-38

3. Periyot: 46-60

Beş faulle oyundan çıkan: 31.00 Miles (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

