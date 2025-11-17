İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Bahçeşehir Koleji, Polonya deplasmanında

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda yarın Polonya ekibi Slask ile karşılaşacak.

17 Kasım 2025 Pazartesi 10:12
Bahçeşehir Koleji, Polonya deplasmanında
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında yarın Polonya'nın Slask ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hala Orbita'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Organizasyonda 6 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Bahçeşehir Koleji, grubunda ilk sırada bulunuyor.

Polonya temsilcisi ise geride kalan haftalarda aldığı 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 6. sırada kendine yer buldu.

İstanbul ekibi, gruptaki son maçında Yunanistan'ın Aris takımını deplasmanda 86-76 mağlup etti.

